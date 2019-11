Nina Badrić izgleda sjajno: Pokazala savršeno našminkano lice i glamuroznu frizuru

Zagrebačka pjevačica sjajnog vokala, lijepog lica i dobrog stila u slobodno vrijeme njeguje nešto prirodniji make up, no kada su u pitanju poslovni domjenci, zabave i svirke, Nina Badrić da si oduška. Rezultat je besprijekoran

Za svoj izgled na jučerašnjem poslovnom nastupu pjevačica je dobila brojne pohvale i komplimente.

'Ljetni sam tip osobe i zato sam gotovo uvijek bez šminke. Volim ne razmišljati o tome što ću obući. Moj šminkeri mi često kažu da mi je koža prekrasna i pitaju me što radim, pa onda valjda što god radim, dobro radim. Zapravo cjelokupnu kožu lica i tijela mažem uljem smilja i koristim prirodne proizvode kao što je piling od smilja. Čini se da joj to odgovara. Ne opterećujem je kremama koje su pune aditiva i koje su teške. Puštam je da diše, da se prirodno čisti sama, ali uvijek se nekako vraćam na to ulje od smilja', rekla je nedavno za tportal Nina Badrić.