Nikad ne izlaze iz mode: Elegantne i chic, ove hlače čine noge duljima, čak i kad ih nosite na ravne cipele

No kakve hlače ravnog kroja odabrati već sada, za kraj zime i početak proljeća? Izbor je šarolik, od elegantnih i krojenih modela s vrlo visokim strukom do alternativnih modela od bordo kože, od šarenih životinjskih uzoraka do vječnih klasika. Ovo su modeli koji predstavljaju sjajan dodatak u ormaru i čine osnovu brojnih stajlinga.

Ravne crne, sive ili bež hlače