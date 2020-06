Nema tko se nije okrenuo: Slavna plavuša ponovno privlačila poglede zaboravivši na grudnjak

Amanda Holden, 49-godišnja voditeljica i članica žirija talent showa 'Britain's Got Talent', ponosi se svojom isklesanom figuru koju rado pokazuje u izazovnim kreacijama

Slavna ljepotica njeguje ženstveni stil, a često se njezini modni odabiri nađu i na udaru modnih kritičara koji joj prigovaraju što katkad ne nosi grudnjak.

No čini se da to plavokosu Britanku nimalo ne zabrinjava-

Zgodnu voditeljicu pratili su mnogi pogledi u seksi haljini od satena asimetričnog kroja u raskošnoj zelenoj nijansi s potpisom brenda Reiss, a ovaj cool ljetni look koju bi se tek rijetki usudili nositi upotpunila je sandalama bež boje s tankim remenom kakve su must have unazad nekoliko sezona.