Naomi Osaka izazvala raspravu na Roland Garrosu: Blještava izdanja zasmetala suparnici

Blještave modne kombinacije Naomi Osake na ovogodišnjem Roland Garrosu nisu prošle nezapaženo, no nisu svi oduševljeni. Jedna od njezinih suparnica otvoreno je kritizirala tenisačicu, poručivši da je na turniru zbog tenisa, a ne modne piste

Japanska tenisačica Naomi Osaka posljednjih dana privlači pozornost ne samo igrom nego i upečatljivim modnim izdanjima na pariškoj zemlji. Dok dio javnosti i kolega sportaša hvali njezin stil i samopouzdanje, neki smatraju da je granica između sporta i spektakla ipak prijeđena.

Njemačka tenisačica Laura Siegemund, koja je 26. svibnja izgubila od Osake, bez zadrške je komentirala njezina izdanja na terenu. 'Baš me briga za to', rekla je za TNT Sports, osvrćući se na Osakine modne kombinacije. 'Ja sam ovdje da igram tenis, ne da sudjelujem na modnoj reviji. Ako drugi žele prirediti modni spektakl, slobodno.'

No Siegemund nije zasmetala samo odjeća. Problematičnim smatra i vrijeme koje Osaka uzima za pripremu prije meča. 'U našem sportu broji se svaka sekunda, sve do trenutka kada raspakirate bocu vode. A ona može uzeti minutu i pol za presvlačenje. S tim imam problem', rekla je, dodajući da smatra kako poznatija imena ponekad imaju drugačiji tretman.

Naomi Osaka na French Openu Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT





Sabalenka stala u obranu Osake Za razliku od Siegemund, bjeloruska tenisačica Aryna Sabalenka pohvalila je Osakin stil. 'Predivno svjetluca. Obožavam to', rekla je komentirajući zlatnu, sjajnu kombinaciju japanske tenisačice. 'Volim što se izražava i osjeća samouvjereno. U modi ima mjesta za sve i sviđa mi se što to donosi na teren.'

Osaka: Grand Slam je trenutak za show Sama Osaka ne skriva da u velikim turnirima vidi prostor za osobni izraz. 'Neki kažu da su sportaši dio zabavne industrije ili zabavljači. Za mene su izlazi na Grand Slam turnirima jedini trenuci kada se možda osjećam kao zabavljačica', rekla je.