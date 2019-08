Nakon što je najavila razvod, Miley Cyrus uselila u skromnu kućicu, vrata do nekadašnjeg obiteljskog doma

1/7

Miley Cyrus i Liam Hemsworth iznenadili su javnost najavom razvoda niti godinu dana nakon vjenčanja. Svatko je, čini se, odlučio nastaviti svojim putem i potražiti odvojeni smještaj, pa je slavna pjevačica uselila u skromnu kućicu u Malibuu, vrata do nekadašnjeg obiteljskog doma u kojem je živjela s Liamom, a koji je stradao u razarajućem kalifornijskom požaru, dok zvijezda 'Igra gladi' za novim domom traga u Australiji. Liam je oduvijek želio živjeti u Australiji, pored brata Chrisa u zaljevu Bryon, no Miley se ta ideja nije sviđala. 26-godišnja pjevačica je 2015. godine kupila maleni posjed u Malibuu za kojeg je izdvojila 2,5 milijuna dolara, a upravo je ondje odlučila živjeti nakon što su se ona i Liam odlučili razvesti. Skromna kuća inspirirana 70-ima ima tri spavaće sobe i svega jednu kupaonicu uređenu u gotičkom stilu. Prednost je to što se na posjedu nalazi i garaža sa stanicom za punjenje električnih automobila i veliki travnjak okružen drvećem. Nagađa se kako Liam planira kupiti nekretninu nedaleko poznate australske plaže Seven Mile Beach, daleko od paparazza i blještavila Hollywooda.