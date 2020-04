Nakon najnovijih istraživanja ponovo se aktualiziralo pitanje trebamo li svi nositi zaštitne maske, a čak i WHO razmišlja o promjeni službenog stava

Panel uglednih znanstvenika upozorio je u srijedu Bijelu kuću da istraživanja pokazuju kako se koronavirus ne širi samo kihanjem ili kašljanjem, nego i razgovorom, a možda čak i samo disanjem. Može li ovo uz neke ranije nalaze studija promijeniti službeni stav WHO-a (Svjetske zdravstvene organizacije) da je nošenje zaštitnih maski nepotrebno?

Na problem nenošenja maski ukazao je nadavno ugledni kineski znanstvenik

Kineski znanstvenik dr. George Gao, generalni direktor Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), bio je u siječnju dio tima koji je prvi izolirao i sekvencionirao SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje COVID-19. Koautor je i dva široko prihvaćena rada objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM), u kojima je ukazano na prva detaljna epidemiološka i klinička obilježja bolesti, a objavio je i tri rada o COVID-19 u časopisu The Lancet. U organizaciji WHO, njegov je tim surađivao sa međunarodnim znanstvenicima.

Školovan prvo kao veterinar, Gao je doktorat iz biokemijske medicine stekao na Sveučilištu Oxford, a postdoktorate iz imunologije i virologije na Sveučilištima Oxford i Harvard. U istraživanjima se specijalizirao za viruse koji imaju krhke lipidne membrane zvane ovojnicima, skupinu virusa u koju pripada i SARS-CoV-2, i načine na koji oni prodiru u stanice i kako se prenose među vrstama.

Časopis Science uputio je Gaou niz pitanja još u siječnju, a ovaj istaknnuti kineski znanstvenik konačno je uspio na njih odgovoriti krajem ožujka. U zanimljivom intervjuu najviše je odjeknulo Gaovo mišljenje o najvećoj greški koju čine ostale zemlje po pitanju usporavanja širenja koronavirusa.

'Velika pogreška u SAD-u i Europi, po mom mišljenju, je što ljudi ne nose maske. Ovaj virus prenosi se kapljicama i bliskim kontaktom. Kapljice igraju vrlo važnu ulogu - morate nositi masku, jer kad govorite, uvijek vam iz usta izlaze kapljice. Mnogi ljudi imaju asimptomatske ili presimptomatske infekcije. Kad bi nosili maske za lice, to bi moglo spriječiti kapljice koje nose virus da pobjegnu i zaraze druge ljude', objasnio je Gao za Science.