Najudobnije hlače ponovno su u trendu: Pristaju svim cipelama i tako ih je lako nositi

Harem hlače, balonasti kroj koji se steže prema gležnju, jedno su od najvećih iznenađenja modne sezone proljeće/ljeto 2026. i polako osvajaju gradske ulice
Nakon godina ravnih linija i minimalizma, moda se vraća volumenu i pokretu. Odjeća koja mijenja siluetu sa svakim korakom vraća se s novom energijom – manje egzotičnom, a više suvremenom.
Harem hlače, negdje između krojenih hlača i skulpturalnog volumena, pokazuju da praktičnost i elegancija ne moraju biti suprotnosti.
Dvije vizije s piste
Na revijama za proljeće/ljeto 2026. harem hlače pokazale su svoju svestranost u dva potpuno suprotna smjera. Kod Altuzarre i Copernija balonasta silueta bila je minimalistička: lagane tkanine, naglašen struk, ljetni topovi koji ostavljaju ramena gola.
Kod Balmaina i Etra priča je bila drugačija – volumen gotovo maksimalan, živahni uzorci, silueta s naglašenim folklornim karakterom. Dvije suprotstavljene vizije koje zajedno dokazuju koliko ove hlače mogu biti prilagodljive.
Kako ih nositi
Na street style sceni vrijedi jednostavno pravilo: neka hlače govore same za sebe. Veliki volumen zahtijeva uži gornji dio pa pripijena majica, crop jakna ili prilagođeni sako predstavljaju idealnu opciju.
Kada žele kreirati odvažniji izgled s harem hlačama street style zvijezde kombiniraju ih s mekim pletivima, predimenzioniranim jaknama ili masivnim remenom koji naglašava struk.
Na nogama gotovo uvijek prevladavaju precizne cipele, slingback model, salonke ili uske sandale koje produljuju figuru i dodaju rafinirani kontrast.