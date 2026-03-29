Najudobnije hlače ponovno su u trendu: Pristaju svim cipelama i tako ih je lako nositi

I. B.

29.03.2026 u 18:38

Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Harem hlače, balonasti kroj koji se steže prema gležnju, jedno su od najvećih iznenađenja modne sezone proljeće/ljeto 2026. i polako osvajaju gradske ulice

Nakon godina ravnih linija i minimalizma, moda se vraća volumenu i pokretu. Odjeća koja mijenja siluetu sa svakim korakom vraća se s novom energijom – manje egzotičnom, a više suvremenom.

Harem hlače, negdje između krojenih hlača i skulpturalnog volumena, pokazuju da praktičnost i elegancija ne moraju biti suprotnosti.

Dvije vizije s piste

Na revijama za proljeće/ljeto 2026. harem hlače pokazale su svoju svestranost u dva potpuno suprotna smjera. Kod Altuzarre i Copernija balonasta silueta bila je minimalistička: lagane tkanine, naglašen struk, ljetni topovi koji ostavljaju ramena gola.

Kod Balmaina i Etra priča je bila drugačija – volumen gotovo maksimalan, živahni uzorci, silueta s naglašenim folklornim karakterom. Dvije suprotstavljene vizije koje zajedno dokazuju koliko ove hlače mogu biti prilagodljive.

Harem hlače Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Kako ih nositi

Na street style sceni vrijedi jednostavno pravilo: neka hlače govore same za sebe. Veliki volumen zahtijeva uži gornji dio pa pripijena majica, crop jakna ili prilagođeni sako predstavljaju idealnu opciju.

Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada žele kreirati odvažniji izgled s harem hlačama street style zvijezde kombiniraju ih s mekim pletivima, predimenzioniranim jaknama ili masivnim remenom koji naglašava struk.

Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na nogama gotovo uvijek prevladavaju precizne cipele, slingback model, salonke ili uske sandale koje produljuju figuru i dodaju rafinirani kontrast.

Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

'POJEDU' PROSTOR

Najčešće greške u uređenju male spavaće sobe koje vas skupo koštaju
Zarine boho haljine izgledaju skuplje nego što jesu, a s polica nestaju brzinom svjetlosti
Kako se riješiti mahovine i korova: Trik s pijeskom tajna je lijepog travnjaka

