Najpoželjnije frizure ove sezone skidaju godine, a lako se održavaju

Prošla je godina definitivno bila u znaku ultrapopularnog boba, no sudeći po svemu, dominacija ove popularne i nezahtjevne frizure mogla bi se produžiti i na ovu godinu, predviđaju stilisti kose

I da, sve ljubiteljice slojevito ošišanih frizura rastužit će vijest kako će se ove godine najviše tražiti tzv. ravni rezovi, frizure bez puno slojeva i istanjenih vrhova.

Frizeri ističu kako, ako je kosa ravno ošišana, može dati dojam punoće i zdravog sjaja, a u najvećem broju slučajeva smanjit će se pucanje vrhova.

Povratak stilova 80-ih

Ono što smo već doživjeli u modi sad se seli i u frizerske salone. OK, ne morate paničariti, to ne znači kako će se nositi bujne i kovrčave fudbalerke ili natapirane šiške kakve su dominirale u 80-ima. Larry King, stilist kose slavnih, objašnjava kako će se nositi kraći bob kakav je nedavno isfurala engleska pop zvijezda Pixie Lott. 'Neka vas inspirira neprolazna klasičarka Jackie Kennedy, ženstvena frizura Michelle Pfeiffer u 'Licu s ožiljkom' ili razbarušeni stil s dužim šiškama glumice Winone Ryder u hit seriji 'Stranger Things'. To će biti najpoželjniji stilovi frizura ove sezone. Bitno je da je kosa ravno ošišana kako bi izgledala zdravije i stilizirana s malo sredstava za njegu da ne bi bila preteška i izgledala strogo - bitno je postići prozračnost frizure', kaže King.