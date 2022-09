Na pragu sedmog desetljeća slavna manekenka otkrila tajnu svog nevjerojatnog izgleda

Čak dva desetljeća prije negoli su modnim svijetom zavladale Cindy Crawford, Claudija Schiffer i Naomi Campbell, istim je vladala Christie Brinkley. Danas 68-godišnjakinja i dalje izgleda senzacionalno, a na izgledu bi joj mogle pozavidjeti i djevojke koje bi joj, po godinama, mogle biti čak i unuke

70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća bila je jedna od najpoznatijih svjetskih supermodela. Tipična Amerikanka, Christie Brinkley u modnom je svijetu i danas, a iako je do 70. rođendana dijele još samo dvije godine, izgleda senzacionalno. Sada je otkrila i tajnu svog nevjerojatnog, mladolikog izgleda za kojeg su, kaže, ključni - dobar san, pravilna prehrana, hidratacija, kao i zaštita i dobra i kvalitetna njega kože.

'Ono što radite svakoga dana odredit će i koliko ćete u konačnici biti zdravi i živahni. O vama sve ovisi. Sve je u vašim rukama', rekla je 68-godišnja Christie Brinkley i potom to dodatno pojasnila riječima da je najvažnije dobro se naspavati, jesti organsku hranu, hidratizirati se te njegovati kožu 24 sata dnevno.

Rekla je kako je njezina kozmetička rutina jednostavna, kao i da koristi kozmetiku SBLA, čiji je ambasador. 'Volim znati da ispod bilo koje kreme za sunčanje ili šminke koju koristim imam snažne aktivne sastojke koji rade za mene, dajući trenutne, ali i dugoročne rezultate.'

Ono što je odavno priznala je da je samo jednom pristala na botoks, no da joj se rezultat istog nije svidio: 'Ne koristim botoks. Volim imati prirodne ekspresije lica.' Ipak, to ne znači da ne voli ostale razne kozmetičke zahvate, kao i razne filere: 'Starim svojim tempom i volim to što danas možemo birati kako želimo stariti.'