Muškarci ga obožavaju, žene ismijavaju: Kako je najprodavaniji parfem postao 'alarm za bijeg'

Svakih 30 sekundi u svijetu se proda jedna bočica Dior Sauvagea. Deset godina nakon lansiranja taj globalni hit i dalje je najprodavaniji miris na planetu – ali istodobno nosi reputaciju parfema ‘sumnjivih frajera’. Kako je miris postao kulturni fenomen, ali i predmet sprdnje na društvenim mrežama?

Postoji malo mirisa koji su istodobno toliko obožavani i ismijavani kao Dior Sauvage. Drvenasti, papreni parfem, predstavljen 2015. u tamnoplavoj bočici, prodaje se vrtoglavom brzinom – otprilike jedna bočica svakih 30 sekundi. To znači oko 12 milijuna komada godišnje, čime je postao najprodavaniji miris na svijetu, ne samo među muškim, nego i ženskim parfemima.

Ipak, unatoč nevjerojatnom uspjehu, nositelji Sauvagea s vremenom su dobili reputaciju koja, blago rečeno, baš i ne miriše dobro. ‘Crvena zastavica' u bočici Influenceri iz lifestyle brenda Eliza nedavno su u Londonu proveli mali društveni eksperiment: prolaznicima su dali da naslijepo pomirišu majicu poprskanu Sauvageom i opišu dojam za TikTok. Reakcije su bile prilično jasne. ‘Podsjeća me na mladog, pomalo sumnjivog muškarca’, rekla je jedna djevojka. ‘Ne želim suditi nekoga po parfemu, ali upoznala sam previše tipova koji su nosili baš Dior Sauvage.’ ‘Ja bih pobjegao glavom bez obzira’, dodao je jedan prolaznik. ‘Mislim da uopće ne bih ni otišao na takav spoj.’ Druga je sudionica priznala da joj miris ‘izaziva PTSP’ jer je podsjeća na ‘svakog dečka kojeg je ikad imala’. Gornje note kalabrijskog bergamota i papra mnogima, čini se, djeluju kao instinktivno upozorenje. Da stvar bude zanimljivija, britanska stranica illicitencounters.com provela je anketu među 2000 žena koje su bile prevarene, a čak 25 posto njih izjavilo je da su muškarci koji su ih varali nosili upravo – Dior Sauvage.

Od ‘klasičnog muškarca’ do generacije Z Iako je Sauvage lansiran 2015., njegova priča zapravo počinje mnogo ranije. Godine 1966. nastao je Eau Sauvage, parfem slavnog kreatora Edmonda Roudnitske, zamišljen za ‘klasičnog muškarca’ – poslovnjaka u odijelu, sofisticiranog i uglađenog. ‘To je bio miris za muškarce koji su željeli izgledati profinjeno u doba hippie slobode’, objašnjava stručnjakinja za parfeme Aamna Lone. ‘Ako danas prošetate londonskim poslovnim četvrtima, i dalje ga možete osjetiti.’ Miris je ostao simbol moći i utjecaja. Kada su 2023. objavljeni memoari princa Harryja, svijet je saznao da se kralj Charles doslovno ‘okupao’ u Eau Sauvageu – toliko da se, prema Harryju, ništa drugo u prostoriji nije moglo osjetiti. Slične navike navodno ima i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Njegov bivši suradnik ispričao je kako se političar polijeva ‘industrijskim količinama’ parfema tijekom cijelog dana. ‘Nije suptilno, ali je učinkovito. Kao da kaže: pazi, stižem’, opisao je.

Johnny Depp kao zaštitno lice Moderni Sauvage, verzija koju danas poznajemo, razvijena je 2015. godine pod vodstvom Françoisa Demachyja i ciljala je mlađu publiku. Temelji se na ambroksanu i cedrovini, što mu daje topao, drvenasti karakter. Véronique Courtois, izvršna direktorica Parfums Christian Diora, uspjeh parfema pripisuje njegovoj ‘viziji muževnosti daleko od stereotipa’. ‘Utjelovio je nešto veće od nas’, izjavila je za Women’s Wear Daily. Zaštitno lice te muževnosti postao je Johnny Depp, što se pokazalo prilično kontroverznim izborom. Nakon sudskih procesa s bivšom suprugom Amber Heard i optužbi za obiteljsko nasilje – koje je Depp odbacio – Dior mu je unatoč svemu 2023. obnovio ugovor vrijedan navodno 20 milijuna dolara. ‘On je oduvijek bio slobodan duh’, rekla je Courtois. ‘Možda baš zato savršeno odgovara Sauvageu.’

Zašto je i dalje tako popularan? Unatoč lošoj reputaciji na društvenim mrežama, Sauvage je i dalje nevjerojatno tražen. Noor Khan iz Experimental Perfume Cluba smatra da je razlog vrlo jednostavan. ‘To je iznimno pristupačan luksuzni miris’, kaže Khan. ‘Mnogi mladi dečki žele mirisati privlačno, snažno i samouvjereno. Sauvage im daje osjećaj moći.’ I dok žene na TikToku često ismijavaju miris, jednako je puno videa u kojima priznaju da mu – ne mogu odoljeti. ‘Nažalost, ovisna sam o tom mirisu. Meni miriše predobro’, stoji u jednom komentaru. Razlog leži u ambroksanu, sintetičkom sastojku s intenzivnim mošusnim mirisom. ‘To je izuzetno zarazna nota. Često se koristi i kao svojevrsni ‘feromon’ jer je vrlo zavodljiva’, objašnjava Khan. Problem je – pretjerivanje Ipak, stručnjaci upozoravaju da problem nije sam miris, nego način na koji ga muškarci koriste. ‘Ovo definitivno nije parfem za ured’, kaže Khan. ‘Mnogi nemaju osjećaj koliko ga treba staviti. Nanesu ogromne količine ujutro i očekuju da traje cijeli dan.’