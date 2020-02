Monica Bellucci ne odustaje od svoje dobitne modne formule

Zanosna Talijanka Monica Bellucci pojavila se na Tjednu mode u Parizu gdje je ponovno bila u središtu pozornosti

Prije nego se probila u svijetu filma, atraktivna brineta radila je i kao model za mnoge poznate modne kuće poput Diora, pa je svoj modni stil izbrusila do savršenstva.

Monica i u 55-oj bez puno truda može zasjeniti i puno mlađe kolegice što je dokazala i svojim odabirom na otvaranju izložbe L'Exibition[niste] by Christian Louboutin u sklopu pariškog tjedna mode.

Glumica koja je često igrala fatalne zavodnice izgledala je sjajno u crnom odijelu s potpisom omiljenog joj brenda, talijanskog dvojca Dolce & Gabanna ispod kojeg je nosila top. Štikle, moderna kraća varijanta boba i crveni ruž zaokružili su ovaj look bez greške ove mediteranske ljepotice koja kao da ne stari.

'Idem na pilates, plivanje, no to ne znači da ustajem u šest ujutro i odlazim u teretanu! Zaboravite! I ovdje nije riječ o godinama, već o energiji - tijelo stari, ali duša ostaje mlada. Kada sam imala 25, nisam ni mogla pojmiti da ću s 50 i dalje snimati! Kada te svi doživljavaju samo kao lijepu osobu, i onda napraviš nešto doista impresivno, ljudi kažu da si hrabra, ali nikad, baš nikad ne pohvale te i ne kažu - doista si dobro to napravila. Tek sada, kada sam starija, kažu - dobra si!', otkrila je u jednom ranijem intervjuu lijepa Monica.