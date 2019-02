Modni noviteti: Pronašli smo pristupačne i trendi traperice za kojima ćemo ludovati narednih mjeseci

Kako je proljeće svakim danom sve bliže, ponuda traperica je bogatija nego ikad, a mi smo istražili za kojim ćemo modelima ludovati narednih mjeseci. Prekopali smo popularne high street trgovine u potrazi za idealnim trapericama koje iskaču s Instagrama vodećih trendseterica i pronašli pravi mali raj

Vežite se, polijećemo! Ove sezone izdvajat će se nekoliko trendova. Omiljeni skinny model odlazi u zaborav, no još uvijek je dio ponude u trgovinama. Ipak, postoji nekoliko modela koji će obilježiti 2019. godinu i postati must have u ormarima modnih ovisnica.