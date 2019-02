Pronašli smo najljepše smeđe kapute za svačiji džep koji će obilježiti ovu sezonu

Smeđi kaputi ove sezone imaju veliki utjecaj na modnoj sceni. Pomama za smeđim kaputima počela je popularizacijom teddy modela koji je osvojio srca trendseterica diljem svijeta. Gotovo da ne postoji utjecajna modna blogerica, influencerica ili istinska trenseterica koja u svojoj kolekciji kaputa ne posjeduje barem jedan teddy. No, s vremenom je ovaj trend ipak popustio, a iako se u trgovinama još uvijek mogu pronaći ovi mekani i topli kaputi, sve veću popularnost uživaju klasični modeli na vezanje koji izgledom podsjećaju na kućni ogrtač. Koji god model kaputa odaberete, činjenica je da se ove sezone sve vrti oko dvije ključne boje - smeđe i bež. Smeđi kaputi svih nijansa preplavili su trgovine, a mi smo pronašli nekoliko modela za svačiji džep koji predstavljaju itekako isplativu investiciju.

