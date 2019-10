Modna rapsodija koja će vas očarati: Vasilisa Severova donosi dašak idilične zime

Istaknuti domaći dizajner Robert Sever koji je punih 18 godina na sceni, svake sezone priprema reviju za koju se traži ulaznica više

Romantičan, šarmantan, odvažan dizajn svaku kolekciju personificira kroz lik žene kojoj Sever posvećuje kolekciju. Ove sezone njegova zimska kolekcija, koju će predstaviti na Bipa FASHION.HR -u pod pokroviteljstvom beauty branda NOELLE, nosi naziv Vasilisa Severova . Nastavak je to jesenske kolekcije koja je lansirana prvog dana jeseni i koja je već osvojila srca Severovih obožavateljica.

Sever se u izradi jako posvećuje zanatskim finesama, koje se jako često primjenjuju u izradi visoke mode poput ručnog plisiranja, oslikavanja te ručnog veza. Haljine, suknje, veste, ove su sezone u toplim nijansama izrađene od vunenih štofova, čipke, damasta, viskoze, tila i svile dok su kaputi izrađeni od brokata, bogati, raskošni i chic. Poznat po svojim pletivima, koja su već nekoliko sezona must have komad, i u novoj kolekciji Sever priprema veste od nekoliko vrsta pletiva, od ručnog do industrijskog ukrašenog ručno vezenim detaljima. Okosnica cijele kolekcije je suvremena, nosiva odjeća koju krase detalji koji se blago referiraju na neke povijesne elemente.



'Vasilisa je, kako priča kaže, nakon svih svojih zgoda postala princeza. Upravo tako sam i ovu kolekciju nazvali Vasilisa Severova kako bi naglasio da ova kolekcija ima elemente koji su više od samo pret-a-portera čime se inače bavimo. U kolekciju ću ukomponirati još neke neočekivane dekorativne elemente, no, to ćemo ostaviti kao iznenađenje za reviju. Moda mora biti uzbudljiva, nova, intenzivna, što nastojimo postići svake sezone', kaže Sever.

Uz Roberta Severa, na pisti Bipa FASHION.HR-a nastup će i Ivica Skoko koji predstavlja reviju pod pokroviteljstvom branda Perwoll, a svoje će nove kolekcije prikazati i dobro poznati BiteMyStyle by Zoran Aragović pod pokroviteljstvom Philipsa, te Branka Donassy, Marina Design, KLISAB, Twins u suradnji s CCC, Anthony Avangard, Jelena Holec i Spirit by T.B. Hrvatski brand s londonskom adresom, Staša design, ove sezone također predstavlja svoju novu kolekciju zagrebačkoj publici, a prvi put na pisti Bipa FASHION.HR-a nastupit će dvojac Les Emaux. Modna kuće Varteks predstavit će novu kolekciju povodom obilježavanja 100 godina rada najpoznatijeg hrvatskog modnog branda.