Moćan look Kolinde Grabar-Kitarović: Dugo je nismo vidjeli u ovakvom izdanju

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović svoj novi look je podijelila na društvenim mrežama, a fotografije prikazuje kako pozira u londonskom Cityju, poznatom kao financijsko središte svijeta.

Nosila je usklađeni trodijelni komplet u dizajnu tamnoplave boje i bijelih pruga, sastavljen od sakoa širokih ramena s efektnim gumbima, ravnim hlačama te chic prslukom koji je nosila zakopčan.

Ispod svega je odjenula bijelu košulju svojeg omiljenog detalja, pussy-bow mašne, koja je tijekom godina obilježila njen modni izričaj.

Bezvremenske cipele

U nizu fotografija pokazala je i jedan ležerniji stajling, u kojem je spojila upečatljivu bluzu kratkih rukava s elegantnim bijelim hlačama s mašnom oko struka.

Oba outfita zaokružila je bijelim salonkama, modnim klasikom koji u svaki stajling unese dozu visokog stila i glamura.