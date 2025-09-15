U LONDONU

Moćan look Kolinde Grabar-Kitarović: Dugo je nismo vidjeli u ovakvom izdanju

L.M.B.

15.09.2025 u 10:00

Kolinda Grabar-Kitarović i njezin suprug Jakov Kitarović
Kolinda Grabar-Kitarović i njezin suprug Jakov Kitarović Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Nakon što smo je u ljetnim mjesecima viđali u ležernim outfitima ili elegantnijim haljinama koje je nosila u službenim prigodama, Kolinda Grabar-Kitarović sada je osvanula u moćnom poslovnom stajlingu

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović svoj novi look je podijelila na društvenim mrežama, a fotografije prikazuje kako pozira u londonskom Cityju, poznatom kao financijsko središte svijeta.

Poslovni komplet koji plijeni pozornost

Nosila je usklađeni trodijelni komplet u dizajnu tamnoplave boje i bijelih pruga, sastavljen od sakoa širokih ramena s efektnim gumbima, ravnim hlačama te chic prslukom koji je nosila zakopčan.

Ispod svega je odjenula bijelu košulju svojeg omiljenog detalja, pussy-bow mašne, koja je tijekom godina obilježila njen modni izričaj.

Bezvremenske cipele

U nizu fotografija pokazala je i jedan ležerniji stajling, u kojem je spojila upečatljivu bluzu kratkih rukava s elegantnim bijelim hlačama s mašnom oko struka.

Oba outfita zaokružila je bijelim salonkama, modnim klasikom koji u svaki stajling unese dozu visokog stila i glamura.

