Mladenački look mlade mame: Mili Kunis kombinezon pristaje kao saliven

Mila Kunis, američka glumica ukrajinskih korijena, ovih dana punom parom promovira svoj novi film 'The Spy Who Dumped Me' pa se pomno dotjerala za premijeru filma u New Yorku

Zvijezda 'Božića kod zločestih mama' izgleda sve bolje!

Iako je obično viđamo u casual dnevnim kombinacijama, kad su u pitanju pojavljivanja na crvenom tepihu, Mila ništa ne prepušta slučaju.

Lijepa supruga Ashtona Kutchera s kojim ima dvoje djece, zadivila je na njujorškoj premijeri u hit komadu koji obožavaju fashionistice - kombinezonu golih ramena koji potpisuje hvaljena dizajnerica Johanna Ortiz.

