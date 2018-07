U nju se gledalo: Lijepa Mila Kunis kao da je sišla s modne piste

1/15

Glumica Mila Kunis pojavila se na premijeri svog novog filma 'The Spy Who Dumped Me' u prekrasnoj crvenoj haljini bez naramenica dostojnoj filmske dive. Slavna ljepotica i supruga Ashtona Kutchera s kojim ima dvoje djece, ovaj je senzacionalni stajling upotpunila glamuroznom frizurom i odličnim make upom, ne skidajući osmijeh s lica. U ovom filmu redateljice Susanne Fogel, osim Mile glume Sam Heughan i Kate McKinnon.