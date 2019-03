MissAdventure festival vodi te na avanturu života

Oduvijek si željela pisati, stvarati i voditi svoj vlastiti posao, no nikada nisi imala pravo mentorstvo, upute ili pomoć? Imaš blokade, a želje za pokretom u tebi nikada nisu bile jače? MissAdventure festival upravo je ono što ti treba!

Miss Adventure festival prvi je internacionalni festival koji dolazi u Hrvatsku, okuplja i povezuje ženske digitalne nomade – blogerice, influencerice, poduzetnice i one koje žele naučiti kako to postati. Ovaj jedinstveni festival održava se od 17. do 19. svibnja 2019. godine u predivnom ambijentu dvorca Belaj u Istri, a pružit će vam uvid u znanje i trikove koji su potrebni pri samostalnom početku.

Sudionice će na festivalu imati prilike proći kroz korisne radionice i dijeliti iskustva o vlastitom putu i poslovanju, međusobno se inspirirajući.

'Smatram kako ovaj festival omogućava učenje iz prve ruke, na iskustvu djevojaka i žena koje su prošle cijeli taj digitalni put, a mislim da nema boljeg načina učenja od iskustvenog. Ponosna sam što će se ovaj festival odvijati upravo u mojoj Hrvatskoj.' – izjavila je osnivačica The MissAdventure platforme https://themissadventure.com/ i MissAdventure festivala, Paola Crevatini Rebsamen. Istrijanka Paola iza sebe broji desetljeće iskustva u marketingu globalnih kompanija poput Unilevera, Microsofta i Ebaya. Kroz svoje objave na blogu, od 2016. inspirira i potiče žene diljem svijeta na osnivanje vlastitih kompanija, projekata, kreiranje sadržaja i poduzetništvo. Putem The MissAdventure platforme redovito organizira radionice i meet upove na svjetskim lokacijama. The MissAdventure zajednica od 2016. godine broji preko 200.000 članica iz cijeloga svijeta koje, osim iskustava i podrške, dijele neizmjernu ljubav prema putovanjima. U slobodno vrijeme, Paola predaje Global Marketing i Influencer Marketing na ZHAW Fakultetu u Švicarskoj.

Osim s Paolom, na festivalu će sudionice imati prilike povezati se i slušati inspirativne priče travel influencerice Marine Comes, motivacijske govornice koja je preveslala Pacifik Natalie Cohen, osnivačice 'Women in Travel' Alessandre Alonso, content creatorice i blogerice Maše Butare, travel influencerice Nathalie Roch i mnogih drugih poduzetnica iz Hrvatske i svijeta. Ovo je jedinstvena prilika za edukaciju i odgovore na sva pitanja vezana uz pokretanje vlastitog posla. Financiranje, brendiranje, marketing, komunikacija i izgradnja brenda samo su neke od tema o kojima će se razgovarati.

The MissAdventure zajednica potiče i pomaže ženama da postanu poduzetnice (s fokusom na digitalni biznis), povezuje žene putnice, kreatorice sadržaja i poduzetnice jačajući žensku solidarnost diljem svijeta. Omogućava im vrijedna partnerstva i povezivanje s brendovima, uslugama i turističkim zajednicama, pronalazeći alate koji će im pomoći u globalnim avanturama.

Ovaj festival savršena je prilika za razmjenu iskustva, širenja vidika, stvaranje novih poslovnih veza, kreiranje mogućnosti i prilika.

Detaljan program festivala pogledajte klikom na link: The MissAdventure festival.

Prijavite se i osigurajte svoje mjesto na MissAdventure festivalu na vrijeme (broj mjesta je ograničen) te započnite svoju vlastitu, inspirativnu životnu avanturu!