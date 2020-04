Ashley Roberts sa svojim se bendom Pussycat Dolls trebala ovoga proljeća nakon 10 godina stanke vratiti na pozornicu, no globalna pandemija je spriječila povratničku turneju

Ako ste mislili kako su crni stajlinzi dosadni, sigurno će vas razuvjeriti ovaj efektni look. Top s puf rukavima od organze animal uzorka (Nasty Gal), Ashley je upotpunila kožnim hlačama brenda Sosandar kakve obožavaju fashionistice ovoga proljeća i trendi bijelim tenisicama.

Kosa podignuta u rep, sunčane naočale mačkastih okvira i must have zlatni ringovi odlično su nadogradili ovaj look za stvoren za proljeće. U ovaj dnevni outfit dobro se uklopila i Chanelova torbica.

Raspoložena i vesela, Ashley je rado pozirala fotografima koji je prate u stopu gdje god da se pojavi.