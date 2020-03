Mirna Naiia Marić nova je Miss Universe Hrvatske

U finalu izbora Miss Universe Hrvatske 2020. titulu najljepše ponijela je Mirna Naiia Marić. Prvom pratiljom proglašena je Daria Matić. Miss simpatičnosti i druga pratilja je Andrea Erjavec

Finalni izbor Miss Universe Hrvatske 2020. održan je u Studiju Anton Marti Hrvatske televizije uz izravni prijenos. U skladu s preporukom Nacionalnog stožera civilne zaštite te mjera predostrožnosti u vezi postupanja tijekom epidemije Korona virusa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo večerašnji izbor za Miss Universe Hrvatske 2020 po prvi je puta održan bez publike.

U finalu izbora nastupilo je šesnaest finalistica iz cijele Hrvatske koje su put do titule i krune Zlatarne Dodić započele dan ranije na preliminarnom natjecanju koje je uključivalo intervju s članovima žirija te natjecanje u kupaćem kostimu.

Najuspješnijih deset ljepotica sa preliminarnog natjecanja plasirale su se u Top10 najprestižnijeg nacionalnog izbora ljepote i one su nastavile natjecanje za titulu najljepše predstavljajući se u dnevnim kombinacijama KiK Textilien, kupaćim kostimima Pletix te elegantnim večernjim haljinama poznate hrvatske dizajnerice Matije Vuice uz cipele svjetski poznatog dizajnera Gimmia Baldininia. Za frizure ljepotica brinuli su se Studio in sa Schwarzkopf preparatima, a za make up tim vizažista Orbico beauty.

Top5, u koji su se plasirale Mirna Naiia Marić, Valentina Jelenčić, Daria Marić, Andrea Erjavec, Zrinka Ćorić imalo je priliku odgovarati na pitanja žirija.