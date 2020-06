Michelle Pfeiffer pokazala kako izgleda bez trunke šminke

Po mnogima jedna od najljepših glumica u Hollywoodu i u 62-oj za svoj mladenački izgled dobiva samo komplimente

Zvijezda 'Lica s ožiljkom' 29. travnja proslavila je 62. rođendan no njezina ljepota definitivno ne blijedi.

'Just not feelin' it', objavila je Michelle pored objave na kojoj neraspoloženo pozira u sobi za tjelovježbu pored sprave za pilates.

Za svoj je prirodni 'no make' up look dobila samo pohvale svojih brojnih fanova. 'Za mene najljepša žena ikad', 'Predivna', dok su je drugi pokušavali razveseliti i motivirati za tjelovježbu.