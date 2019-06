Merkur u Lavu napuhava ego i potiče svađe, a njegovu naklonjenost će osjetiti Lavovi, Ovnovi, Strijelci, Blizanci i Vage

Planet misaonih procesa, ophođenja i prometa Merkur ušao je u Lava 26. lipnja, započevši pustolovinu koja će ga za tri tjedna povesti natrag u Raka pa opet u Lava, da bi tek 29. kolovoza preselio u Djevicu. Kao što ste naslutili, to znači da će veći dio srpnja biti retrogradan, što neće obradovati one koji se u to vrijeme nalaze na putu

Dok je Merkur u Lavu, ljudi s prirodnim autoritetom ili na visokom društvenom položaju govorit će i pisati strogo i naredbodavnim tonom. Oni koji su inače stidljivi i povučeni donekle će se okuražiti pa će se izražavati samouvjerenije. Svi će biti sigurni da su u pravu i da im ostali duguju poštovanje. Tijekom ovog tranzita, riječi će biti obogaćene kreativnošću, ponosom i sjajem. Dokle god osjećaju da ih slušatelj cijeni, ljudi će istupati oduševljeno, strastveno i sa simpatičnim pretjerivanjem. Uoče li da je slušatelj odsutan duhom ili da se ne slaže s njima, ton će postati dramatičan i srdit.

Govor tijela igrat će povećanu ulogu u komunikaciji. Dat ćete sve od sebe da prenesete poruku sugovorniku i da ga uvjerite u svoju točku gledišta. Budući da će svi mnogo više obraćati pažnju na ono što sami govore, smisao poruka često će se gubiti. Vrijeme kad je Merkur u Lavu obiluje povrijeđenim sujetama i svađama s banalnim povodom. Puna 24 dana retrogradacije! Merkur u Lavu podržava same Lavove, Ovnove, Strijelce, Blizance i Vage, no budući da će u prvoj fazi boravka u tom znaku dogurati tek do 4 stupnja Lava, utjecat će samo na rođene u prvih tjedan dana nabrojenih znakova.