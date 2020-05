Od menstrualnih grčeva i obilnih krvarenja do naglih promjena raspoloženja - pripremili smo vodič za menstruaciju desetljeće po desetljeće. Saznajte što očekivati i kako prepoznati da određena promjena u vašem menstrualnom ciklusu može ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem koji ne treba ignorirati

Promjene koje se događaju tijekom menstrualnog ciklusa poput ovih teško je predvidjeti, no s njima se morate pomiriti. Sve što vam možemo reći po tom pitanju jest da ćete se s vremenom naviknuti na njih. Kako starimo, menstruacija se razvija i prelazi iz jedne u drugu fazu, baš kao i naše tijelo. Za to možemo zahvaliti uobičajenim hormonskim promjenama povezanima s dobi, kao i trudnoći ili perimenopauzi.

S druge strane, kada se ciklus izjednači i menstruacija počne stizati jednom mjesečno, također ćete početi proživljavati PMS i menstrualne grčeve, dok će dojke odjednom postati osjetljivije. Ako niste navikli na ove nuspojave, mogle bi vas neugodno iznenaditi kada dođe vrijeme za to.

No imajte na umu da je riječ o hormonskoj manipulaciji tijela da se ponaša onako kako mi to želimo, stoga je vrlo važno da vam ginekolog propiše pilule koje su koncentrirane na vaš problem i najbolje odgovaraju vašem tijelu. Određenim hormonskim pilulama moguće je čak odgoditi menstruaciju na duže staze, dok one uobičajene zapravo odgađaju ovulaciju bez koje je nemoguće doći do začeća.

Postoji još jedna velika menstrualna promjena koja se obično događa u 20-ima, a povezana je s kontracepcijskim pilulama. U današnje vrijeme mnoge žene odlučuju se za hormonsku kontracepciju iz mnogobrojnih razloga, od privatnih do onih zdravstvenih. Ako odlučite uzimati pilule, one će umanjiti bolove i nadutost, regulirati menstrualni ciklus, pa čak i umanjiti simptome PMS-a.

'Većina žena danas se odlučuje na proširivanje obitelji upravo u tridesetima. Mnoge žene ne znaju da se menstruacija, ukoliko ne dojite, vraća šest tjedana nakon poroda', objašnjava dr. Sheryl Ross. Ukoliko se odlučite na dojenje, menstruacija se neće vratiti sve dok ne prestanete ili smanjite učestalost dojenja.

Možda ćete se pošteno namučiti na porodu, no on sa sobom nosi i neke olakšavajuće posljedice.

'Mnoge će vam žene reći da su im se menstrualni grčevi nakon poroda smanjili ili u potpunosti nestali. To može biti uzrokovano nizom stvari, ali s obzirom na to da vrat maternice nakon poroda postaje širi, krv lakše protječe, pa ne dolazi do snažnih kontrakcija maternice', objasnila je dr. Streicher.

Četrdesete

U ovom životnom periodu počinje prava 'zabava'. Četrdesete označavaju početak hormonalnih promjena, odnosno perimenopauze, koja se smatra pretfazom menopauze. To je vrijeme u kojem žensko tijelo čini svoju prirodnu tranziciju ka trajnoj neplodnosti. Za to vrijeme, uglavnom osam do 10 godina prije menopauze, koja se obično događa u ranim pedesetima, žensko tijelo priprema se za izostanak menstruacije.

Hormonske promjene uzrokuju neredovitu ovulaciju, a promjene razine estrogena dovode do izostanka menstruacije, obilnih krvarenja, povremenog krvarenja između dvije menstruacije i duljeg trajanja PMS-a.