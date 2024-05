Meghan Markle u njoj je pronašla modni uzor, ali i - ulaznicu za Bijelu kuću?

Suprugu Johna F. Kennedyja Jr.-a po mnogočemu se uspoređuje s princezom Dianom - od toga za koga su bile udane, preko iznimnog modnog ukusa, pa sve do tragične, prerane smrti. Stoga ne čudi što je upravo u Carolyn svoju modnu, a potencijalno i životnu inspiraciju pronašla i Meghan Markle , koja se u prošlosti nerijetko odijevala vrlo očito inspirirana njenim stilom.

Ove glasine potaknuo je dolazaka princa Harryja i Meghan Markle u Nigeriju , u kojoj su dočekani i vođeni poput 'pravih' članova kraljevske obitelji. S obzirom na to da odavno nisu dio radnih članova britanske monarhije, izvori nagađaju kako bi to mogao biti jedan od pokušaja specifičnog prikazivanja u javnosti s namjerom probijanja u američku politiku.

Naime, Bessette-Kennedy bila je poznata po prepoznatljivom chic stilu, koji je podrazumijevao jednostavne modne klasike kao što su bijele košulje, pencil suknje, traperice, mokasinke i salonke, haljine na naramenice i muževni kaputi širokih ramena, a upravo oni omiljeni su i vojvotkinji od Sussexa.

Bijela košulja i maksi suknja

Početkom 2019. Meghan je prisustvovala dodjeli nagrada Endeavour Fund u kombinaciji koja je bila ogledni primjer stila Carolyn Bessette-Kennedy.

Vojvotkinja, koja je u to vrijeme bila trudna sa sinom Archiejem, Givenchy bijelu košulju na kopčanje iskombinirala je s crnom pencil suknjom duljine do poda, te nevjerojatno podsjećala na look koji je Carolyn nosila na dobrotvornoj svečanosti u ožujku 1999.