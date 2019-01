Meghan Markle ovim je potezom oduševila Victoriju Beckham koja ne krije simpatije prema lijepoj vojvotkinji

Vojvotkinja Meghan Markle potkraj godine je sve iznenadila pojavivši se na božićnoj misi u Sandringhamu odjevena u komade s potpisom Victorije Beckham, iako je ranije izjavila da se ne vidi u njezinoj odjeći, a sada je slavna dizajnerica otkrila kako je reagirala kada je ugledala modnu ikonu današnjice u svojim kreacijama te što misli o lijepoj vojvotkinji

Victoria Beckham nije mogla sakriti oduševljenje kada je Meghan Markle ugledala u svojim kreacijama na tradicionalnom božićnom okupljanju kraljevske obitelji u Sandringhamu. Lijepoj vojvotkinji od Sussexa ranije se zamjeralo to što ispred britanskog dizajna uvijek iznova stavlja odjeću i modne dodatke američkih i kanadskih dizajnera, no onda je Meghan svih iznenadila pojavivši se na božićnoj misi odjevena od glave do pete u komade s potpisom Victorije Beckham.