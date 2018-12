Meghan Markle uskočila sama sebi u usta: Napravila je upravo ono što je rekla da nikad neće

Britanska kraljevska obitelj je Božić tradicionalno proslavila u Sandringhamu, a najviše pažnje, kao i obično, izazvale su šogorice Kate Middleton i Meghan Markle, i to svojim stajlinzima. Meghan Markle dodatno se našla pod povećalom modnih stručnjaka, odjenuvši se od glave do pete u komade s potpisom Victorije Beckham

Šogorice Kate Middleton i Meghan Markle su ostavile razmirice po strani te su se pridružile ostatku kraljevske obitelji na Božićnom slavlju u Sandringhamu . Bila je to prilika za članove kraljevske obitelji da se pokažu u najboljem svijetlu, stoga su osim na uzorno vladanje kraljevske šogorice posebnu pozornost posvetile odabiru blagdanskih stajlinga.

Ove su godine Kate i Meghan igrale na sigurnu kartu i svojim stajlinzima oduševile javnost, no Meghanin outfit posebno je oduševio modne kritičare koji su konačno dočekali vidjeti vojvotkinju od Sussexa u stajlingu s britanskim potpisom.

Bivšoj glumici ranije se dosta zamjeralo to što ispred britanskog dizajna uvijek iznova stavlja odjeću i modne dodatke američkih i kanadskih dizajnera, no čini se kako su ove zamjerke modnih kritičara tek sada doprle do vojvotkinje.

Meghan se za božićno slavlje odjenula od glave do pete u komade s potpisom Victorije Beckham. Iako su Meghan i princ Harry itekako bliski prijatelji s Victorijom i Davidom Beckhamom, zbog čega se ranije slutilo kako će upravo bivša spajsica dizajnirati Meghaninu vjenčanicu, vojvotkinja od Sussexa iz određenog je razloga odbijala nositi njezinu odjeću.