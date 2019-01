Efekt Meghan Markle: Princ Harry se jako promijenio, postao je mrzovoljan i drži se na distanci

U prijašnjim situacijama, kada god bi se prinčevi William i Harry zatekli na nekoj od svjetskih kraljevskih turneja, obavezno bi organizirali večernje druženje za predstavnike medija koji ih prate na putu. No to je sada postalo prošlost i to otkako su u listopadu Harry i Meghan Markle bili na turneji po Australiji, Fidžiju, Tongi i Novom Zelandu

'Doslovce su ignorirali medije i to je sve začudilo', rekao je Duncan Larcombe, novinar koji je godinama za britanski The Sun pratio kraljevsku obitelj. Prema njegovu mišljenju, to je još jedan od primjera toga kako se omiljeni princ drastično promijenio otkako se oženio američkom glumicom. 'Svi članovi njegova osoblja bili su oduševljeni njime, no kada su njih dvoje zajedno, priča se mijenja', otkrio je Larcombe, dodavši kako je u posljednje vrijeme princ postao poprilično mrzovoljan i na distanci drži svoje osoblje. To je čudno jer je uvijek s njima održavao prijateljske veze.

'Ono što svi vole kod Harryja to je da je prizemljen i sasvim običan muškarac zarobljen u kraljevskom svijetu. Sada se sve promijenilo.' Meghan Markle proziva se kao glavni krivac za sve, iako niti njoj u neku ruku nije bilo lako postati ovo što je danas - od osobe koja je u potpunosti kontrolirala svoj privatni i poslovni život postati netko tko ne može donositi odluke sam za sebe. Te frustracije odlučila je izbaciti i to na ljude oko sebe, koji su se ni krivi ni dužni našli na njezinom putu. 'Tijekom njihove turneje, trenutak prije negoli su otišli na otvorenje Invictus igara, Meghan se izderavala na frizerku da joj napravi kosu onako kako je ona zamislila, dok je druga osoba, u to isto vrijeme, glačala joj haljinu koju je odjenula', rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji i dodao:

'Kao glumica, Meghan očekuje savršenstvo. No kada si dio kraljevske obitelji, moraš naučiti da tu nije riječ o tebi, već o tome koga predstavljaš.' Njezine ambicije mogle bi je koštati negativnog publiciteta, ali i loših odnosa s ostatkom kraljevske obitelji, što se već počelo odigravati. Iako je iznimno organizirana, inteligentna i savjesna, što svi ističu, njezine ambicije već su je koštale odlaska troje osoba s kojima je blisko surađivala.