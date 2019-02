Majka klana Kardashian otvorila vrata svog pravog doma

Uz slavnu Kylie Jenner zvijezda novog izdanja uglednog magazina Architectural Digest postala je majka i menadžerica klana Kardashian, Kris Jenner

Za besprijekorno dizajniran dom popularne momagerice zaslužan je dizajner Wald Fernandez iz studija AD100 uz majku i sina, Kathleen i Tommyja Clementsa.

Svojoj slavnoj klijentici spomenuti trojac pomogao je stvoriti miran i nenametljivo uređen dom kojim dominiraju klasična djela 20. stoljeća s potpisom umjetnika Charlotte Perriand, Jean Prouvéa, Jeana Royèrea, Pierrea Guariche, Alda Ture, Paola Buffe i Oscara Niemeyera.

Kako je vidljivo iz objavljenih fotografija i videa na kanalu Architectural Digesta, novi dom Kris Jenner u naselju Hidden Hills sušta je suprotnost njezinom prethodnom domu u kojem se i dalje snimaju epizode reality emisije 'Keeping up with the Kardashians'.