Izgleda kao dizajnerski: Na policama Zare nalazi se sako koji se redovito rasproda brzinom svjetlosti

M.D.

14.12.2025 u 22:18

Zara sako
Zara sako
Inspiriran visokom modom i preciznom krojačkom izradom, Zarin sako s jednim gumbom i naglašenim ovratnikom postao je jedan od najpoželjnijih komada sezone

Sako već desetljećima zauzima važno mjesto u ženskoj garderobi. Nekada simbol muške mode, s vremenom je doživio brojne preobrazbe i postao nezaobilazan komad koji se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. Upravo zahvaljujući toj svestranosti, svake se sezone vraća u novim interpretacijama, potvrđujući status bezvremenskog klasika.

Bezvremenski komad u modernom ruhu

Sako je jedan od rijetkih odjevnih predmeta koji uspješno spaja eleganciju i funkcionalnost. Redovito se pojavljuje u kolekcijama luksuznih modnih kuća poput Diora, Armanija ili Saint Laurenta, gdje dizajneri kroz kroj, tkanine i detalje izražavaju vlastiti estetski potpis. Ipak, uz prestižne brendove, i pristupačnije modne kuće sve češće nude modele koji prate visoke modne standarde.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Zara je ovoga puta otišla korak dalje te predstavila sako koji se ističe sofisticiranim krojem i izraženim detaljima. Inspiriran visokom modom i klasičnom krojačkom tradicijom, ovaj model osvaja na prvi pogled te se savršeno uklapa u garderobu žena koje njeguju profinjen i suzdržan stil.

Sako koji se neprestano rasprodaje

Zara sako

Najnoviji Zarin sako izrađen je od vunene pređe i oblikovan tako da istodobno naglašava ženstvenu siluetu i zadržava strukturiran izgled. Poseban pečat daju mu povišeni ovratnik s jednim gumbom te dugi rukavi završeni decentnim prorezima i gumbima, što cijelom komadu daje dozu elegancije i modernosti.

Upravo zahvaljujući takvom dizajnu, sako se nametnuo kao jedan od ključnih zimskih komada u ormarima najstiliziranijih žena. Njegova popularnost potvrđena je činjenicom da se svaka verzija rasproda u vrlo kratkom roku, zbog čega je Zara, nakon tri uspješne serije, lansirala i četvrtu varijantu. Ovaj sako ne samo da prati aktualne trendove već postavlja temelje funkcionalne, minimalističke i bezvremenske garderobe, zbog čega ga mnoge smatraju pametnom modnom investicijom.

