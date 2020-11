Ljubitelji interijera ne mogu mu odoljeti: Ovaj raskošan ukras u domu u potpunosti je zavladao društvenim mrežama

Suho cvijeće kao dekorativni element u domu ove godine slovi za jedan od najvećih trendova u svijetu interijera, a osobito kada govorimo o osušenoj pampas travi raskošnih listova koja je zavladala životnim prostorima najvećih ljubitelja interijera

Gledajući savršeno uređene domove ljubitelja interijera na Instagramu i Pinterestu, do sada ste sigurno uočili detalj razigrane pampas trave. Ova osebujna biljka u svom sušenom izdanju posljednjih mjeseci postala je must have dekorativni element u brojnim domovima.