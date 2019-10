Ljubavni problemi zaobići će samo Vage i Strijelce, a poslovnom uspjehu osim Vaga mogu se nadati Blizanci i Lavovi

U ovom tjednu neke Vage će započeti vezu, a druge će se spetljati s prijateljem. Strijelci bi se mogli zaljubiti do ušiju gotovo preko noći, a u većini slučajeva taj spoj bit će povoljan za oboje. Vagama će ići dobro i na poslovnom planu, a mogla bi im se otvoriti mogućnost dodatne zarade. Trud i energija uloženi u jedan projekt donijet će Blizancima pristojnu zaradu, a budu li dovoljno poduzetni, i Lavovi će lako provesti u djelo dobru poslovnu ideju

Bježeći od monotonije, Blizanci će tragati za raznovrsnim uzbuđenjima i pustolovinama. Raspoloženi za zabavu, rado ćete se odazivati pozivima na izlazak, no ako voljeni ne bude uključen u vaš društveni život, bit će ozlojeđen. Stanite na loptu i ne otuđujte se od njega. Dobra suradnja bit će od velike važnosti za vaš osobni uspjeh. Pametno raspodijelite novac kojim raspolažete.

Rakovi pokušaji udvaranja naići će na neprobojan zid. Druga strana lažno će vas optužiti da ste napasni ili neuljudni, no nemojte se puno ispričavati jer biste ostavili dojam slabića. Ako ste u vezi, trudit ćete se učiniti zajedničke trenutke uzbudljivima, no vaši će pokušaji izgledati neuvjerljivo. Motivacija za rad neće vam biti na zavidnoj razini, ali potrudite se barem da drugi to ne primijete.

Što zvijezde donose Rakovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Lavovi, kanite li nešto prigovoriti voljenom, odustanite na vrijeme jer će se to što vas smeta pokazati nevažnim. Posegnite za nježnošću i laskanjem jer to će biti ključevi za sva vrata. Pazite da vas netko ne navuče u kockarnicu - vaša bi sreća bila kratka vijeka. U poslovnoj ideji će vas netko važan podržati, a obuzdate li potrošačke strasti, materijalna situacija bit će vam stabilna.

Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.