Ljubav prema Zagrebu pretvorili u uspješan odjevni brend

Zagreb se voli na različite načine. Njegove ulice, zeleni parkovi, živopisni kvartovi i svakodnevni život inspiracija su mnogim umjetnicima koji vole glavni grad u stihovima brojnih pjesama, na slikarskim platnima, i – u slučaju branda From Zagreb With Love – na svima omiljenim majicama i hudicama. „Zagreb je naš grad, inspirativan i kreativan, često beskompromisan”, ističe Karlo Rosandić, idejni začetnik branda, „upravo takav beskompromisan pristup primijenili smo u kreiranju prvog streetwear branda posvećenog Zagrebu daleke 2007. godine”

Osim na službenom Facebook profilu velika je vjerojatnost da ste neki od živopisnih From Zagreb With Love motiva vidjeli negdje u gradu. „Ponosni smo što kvalitetu našeg brenda prepoznaju i nose najrazličitiji profili ljudi, od glazbenika, sportaša, navijača, preko „kvartovskih dečkiju”, sve do ljudi radničkih profesija poput raznih majstora, tvorničkih radnika, dostavljača... Svi oni za obavljanje svog posla trebaju kvalitetnu odjeću i vole isticati ponos na svoj grad”, naglašava Karlo Rosandić. Tako FZWL svojom odjećom odnedavno sponzorira brojne glazbenike, poput popularnih punk rockera Šank?, ili basiste Prljavog Kazališta Marka Karačića. „Izuzetan je ponos vidjeti te dečke kad izađu na pozornicu pred tisuće ljudi u našim majicama”, dodaje Karlo. No, From Zagreb With Love vole i djevojke, poput višestruke prvakinje Hrvatske u boksu Sare Kos. „Primamo sve više narudžbi od strane ženske populacije jer su oversize majice i hudice zavladale ženskom modom”, naglašuje Petar Vukorepa. Uz to, sve je više onih koji tetoviraju FZWL motive po tijelu, te uređuju sive fasade zgrada muralima i grafitima baziranim na dizajnima brenda. Sve to potvrđuje kako From Zagreb With Love nadilazi okvire odjevnog brenda i postaje sve popularniji i prepoznatljiviji dio svakodnevice u raznim zagrebačkim kvartovima.