Ljepotica koja se proslavila na račun svojih bujnih oblina zna kako u prvi plan istaknuti najjače adute

Proslavljena manekenka Emily Ratajkowski, koja svojim izgledom mami uzdahe obožavatelja diljem svijeta još otkako se 2013. godine proslavila golišavom ulogom u spotu Robina Thickea 'Blurred Lines', uvijek uspije ukrasti sve poglede gdje god se pojavi. Zanosna brineta našla se u centru pažnje nakon što je sa svojim dlakavim ljubimcem prošetala ulicama New Yorka

Manekenka Emily Ratajkowski nedavno je sa svojim suprugom, glumcem i redateljem Sebastian Bear-McClard , nabavila razigranog mješanca koji je postao treći član njihove male obitelji. Svako toliko atraktivna brineta može se vidjeti na ulicama New Yorka kako šeta svog dlakavog mezimca. Paparazzi su slavnu ljepoticu snimili u šetnji sa štencem koji je sad već poprilično narastao.

LOOK DANA

28-godišnja manekenka koja se može pohvaliti i vlastitim brendom kupaćih kostima Inamorata često reklamira svoje kupaće kostime, a kada nije oskudno odjevena, najčešće nosi odjeću koja ističe obline.

To nije nimalo čudno, uzmemo li u obzir da su lijepu brinetu proslavile upravo njezine bujne obline. Da zna istaknuti svoje najjače adute zanosna manekenka još jednom je dokazala prošetavši centrom grada u pripijenoj bijeloj haljina na kopčanje s potpisom brenda The Line by K.