Lijepih pulovera nikad dosta, a ovaj je vruća roba: Zara je snizila cijenu hit modela

Pleteni puloveri neizostavan su komad u garderobi svake žene od prvih hladnijih dana sve do dolaska proljeća. Debeli ili tanki, odlikuju se udobnošću i funkcionalnošću . Vrlo svestrani i idealni za nošenje uz traperice i tenisice ili pak suknje i cipele s udobnom potpeticom, neizostavan su dio stilski dotjeranih te udobnih i toplih kombinacija.

Među različitim varijantama pulovera, oni načinjeni od finog pletiva nerijetko su podcijenjeni. Naime često smo skloni misliti da tanji modeli nisu sposobni zadržati toplinu kao debeli klasici, no to ne mora biti tako. Uostalom, tanko pletivo je nezamjenjivo kada je riječ o slojevitom odijevanju pa ga to pozicionira kao ključni komad zimske garderobe.