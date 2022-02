Lijepe i održive: Ovim modelima tenisica izrađenima prema eko načelima teško je odoljeti

Održivosti se danas posvećuje velika pozornost, a mnogi brendovi sve više napuštaju koncept tzv. brze mode kako bi se smanjile njezine štetne posljedice na okoliš

'Većina obuće izrađena je od materijala štetnih za okoliš, spojenih otrovnim ljepilima koja traju zauvijek i nikada ne nestaju. Nekim komponentama potrebno je stotine, ako ne i više od 1000 godina da se razgrade na odlagalištu', objašnjava Elizabeth Cline, autorica knjige 'The Conscious Closet: Revolutionary Guide to Look Good While Doing Good' o održivoj odjeći.

Ipak, dodaje da materijali nisu jedino na što morate obratiti pažnju kada kupujete obuću. Proizvod se također mora izraditi unutar održivog sustava, odnosno u tvornicama koje štede energiju i vodu, ne koriste ili ispuštaju opasne kemikalije te se pošteno odnose prema zaposlenicima poštujući održiva načela u cijelom tom procesu.