Lijepa brineta na špici s vrućinama se bori pomoću šilterice i traper minice

S visokim temperaturama diljem zemlje većina se bori uz more, no kada nismo na plaži potrebno je dobro se oboružati raznoraznom zaštitom protiv sunca, pogotovo ako planirate u podne biti viđeni na špici. To vrlo dobro zna i ova lijepa brineta koja je centrom Šibenika prošetala u mladenačkoj i trendi kombinaciji, idealnoj za ljetne mjesece. Nepoznata ljepotica spas od vrućina potražila je ispod bijele šilterice, uskladivši ju s običnim crvenim topom sa slip naramenicama, crvenim natikačama, ruksakom i traper minicom u kojoj je ipak lakše izdržati na suncu. Centrom grada prošetale su i brojne druge Hrvatice koje su sunčanu subotu iskoristile za ispijanje kave na omiljenoj rivi, a koja je od njih najvještija u spajanju odjevnih komada, prosudite sami.