Liječnica o velikom problemu pretilosti kod Hrvata i kad je vrijeme za lijekove za mršavljenje

Upravo će o tome između ostalog biti riječi i na Međunarodnom kongresu medicine životnog stila, u organizaciji Hrvatskog udruženja medicine životnog stila (CroLMA), koji će se održati od 11. do 13. travnja u Splitu, a o ovoj temi razgovarali smo s našom iskusnom endokrinologinjom, doc. dr. sc. Ivanom Kraljević iz KBC-a Zagreb .

Zašto je posebno zabrinjavajući trend rasta pretilosti kod djece i adolescenata?

Rastući trend pretilosti kod djece i adolescenata predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem jer će imati dugoročne posljedice za zdravlje pojedinca i društvo u cjelini. Djeca s prekomjernom tjelesnom težinom imaju povećan rizik od razvoja kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2, visokog tlaka i srčanih bolesti, i to već u ranoj životnoj dobi. Također, velika je vjerojatnost da će pretilost u djetinjstvu potrajati i u odrasloj dobi, čime će se produljiti izloženost negativnim zdravstvenim učincima. Osim fizičkog zdravlja, ona će negativno utjecati na psihičko stanje djece, dovodeći do narušenog samopouzdanja, anksioznosti i socijalne izolacije. Sve to će dugoročno opteretiti zdravstveni sustav i smanjiti kvalitetu života, zbog čega je ključna prevencija pretilosti u dječjoj dobi.

Kako određujemo je li osoba pretila i koje metode koristimo za procjenu?

Najčešće koristimo indeks tjelesne mase (ITM), a on se izračunava kao omjer tjelesne mase i kvadrata visine (kg/m²). Pretilost se obično definira kao ITM veći od 30 kg/m2. Dodatne metode uključuju mjerenje opsega struka, omjera struka i bokova te analizu sastava tijela putem bioelektrične impedancije ili denzitometrijom.

Koje su najučinkovitije metode za prevenciju pretilosti?

Prevencija pretilosti zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje promjene životnih navika, edukaciju i podršku okoline. Temelji se na usvajanju zdravih prehrambenih navika, redovitoj tjelesnoj aktivnosti, emocionalnoj stabilnosti te stvaranju poticajnog okruženja za zdrav životni stil. Jedna od najučinkovitijih metoda je uravnotežena prehrana s redovitim unosom voća, povrća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina, uz ograničavanje šećera, zasićenih masti i prerađene hrane. Kontrola veličine porcija i izbjegavanje nepotrebnih međuobroka pomaže u održavanju energetske ravnoteže. Tjelesna aktivnost igra ključnu ulogu u prevenciji pretilosti. Odrasli bi se trebali kretati najmanje 150 minuta tjedno dok se djeci i adolescentima preporučuje barem 60 minuta aktivnosti dnevno. Svakodnevne navike poput hodanja, penjanja stepenicama ili vožnje bicikla također doprinose kontroli tjelesne težine.