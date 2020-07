Last minute shopping prije odlaska na plažu Stylish ljetni favoriti iz Designer Outleta Croatia

Na korak smo do godišnjih odmora, a vi još niste sigurni imate li sve što je potrebno za odlazak na plažu? Potraga za ljetnim favoritima nije uvijek jednostavna, ali u Summer Sale ponudi Designer Outlet Croatia pronašli smo sve što morate kupiti prije bijega s gradskog asfalta na vašu omiljenu ljetnu destinaciju na obali

Jedinstvena shopping destinacija tijekom cijele godine nudi preko 100 fashion i lifestyle brendova po neodoljivim outlet cijenama, a oduševila nas je i širokim izborom ljetnih trendi komada. Ljetni popusti su uvijek primamljivi, a Summer sale u Designer Outletu Croatia idealna je prilika za lov na kupaće kostime i modne dodatke koje trebate za stylish odlazak na plažu.

Pripreme za ljeto zahtijevaju ponešto detaljnije pripreme - od sunčanih naočala i odgovarajućeg kupaćeg kostima, preko dobrog para japanki sve do trendi torbe u kojoj ćete to nositi. Značaj kupaćeg kostima svakako stavljamo na vrh ljetne fashion liste. Širok izbor Calzedonia, Lisca, YamamaY i Undercolors of Benetton modela zadovoljit će sve želje, stilske izričaje i trenutne trendove.

Sniženja sunčanih naočala su definitivno nešto što mnogi željno iščekuju, a Optotim ima ponudu u kojoj možete pronaći baš onaj model kojeg ćete nositi u svakoj prilici.

Torba za plažu ne služi samo za čuvanje svega što nam je potrebno, ona je i modni dodatak koji nerijetko određuje cijeli beach outfit. Pepe Jeans, Five star fashion i Good bags imaju širok izbor trendi torbi u kojima možete ponijeti sve ono što će vam trebati za bolje, zabavnije i bezbrižnije uživanje na plaži.

Kad su u pitanju pripadnici snažnijeg spola, njihove su potrebe nešto jednostavnije. Jednobojne ili s uzorkom kupaće bermude i udobne sportske natikače ili japanke uvijek su najpraktičniji izbor. Ako tome dodamo šiltericu i sunčane naočale imamo savršen muški morski outfit koji je najčešće upotpunjen klasičnim bijelim T-shirtom.

Sniženja su u tijeku, što će uvelike olakšati last minute shopping prije godišnjeg odmora, a Designer Outlet Croatia je samo 20 minuta udaljen od centra Zagreba i u ponudi ima sve što još želite kupiti prije odlaska na more.

Sve informacije o Summer Sale ponudi dostupne su na www.designeroutletcroatia.com.