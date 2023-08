Laka za održavanje: Oko ove boje kose idealne za brinete vlada veliki hype

Savršen spoj zlatnih i smeđih pramenova idealan je spoj za sve one koji žele osvježenje looka s jakim anti-age efektom.

Po mnogima jedna od najljepših holivudskih glumica, godinama vjerna smeđim nijansama, još je u lipnju odlučila osvježiti svoj look novom bojom koja se pokazala punim pogotkom.

Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Angelina Jolie Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Angelina Jolie Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Riječ je o nijansiranju pod nazivom 'shadow Hair', idealnoj varijanti za sve one koji se ne mogu odlučiti između brinete i smeđe boje, a jedan je od trendova o kojem u ovom trenutku svi bruje. U čemu je tajna? 'Shadow' ('sjena') znači da kosa izgleda kao da prirodno svjetlo uzrokuje da su korijeni i neki pramenovi tamniji, a neki svjetliji, kao osunčani.

Trend 'shadow hair' kombinira dvije chic nijanse plave i smeđe. Kosa Angeline Jolie izgleda vrlo prirodno, korijen je tamniji dok je kosa obojana u blistavoj medenoj boji. Ono što izgleda kao da je prirodno posvijetljeno zapravo je dobro pozicioniran balayage s nekoliko nijansi tamnijih pramenova.

Ovakav način bojanja mogu isprobati i plavuše koje žele dati dodatni volumen i novu dimenziju svojoj postojećoj boji, a ovaj je look idealan i za sve one koji nemaju vremena (ili novaca) za česte posjete frizeru. Iako je Angelina godinama bila vjerna čokoladnim tonovima na dugoj kosi, slavna glumica i poznata humanitarka u prošlosti je eksperimentirala i s pixie frizurom, a u 90-ima je bila i plavuša. No svi se slažu kako je ovaj novi imidž lijepe glumice pun pogodak.