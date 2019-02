Kupus, kelj, brokula ili prokulica: Ove pristupačne namirnice prava su riznica zdravlja, a evo i zašto

Kupusnjače poput kupusa, kelja, brokula ili prokulica, prepune su vitamina, minerala i ostalih korisnih sastojaka pa nutricionisti savjetuju da ih što češće uvrstimo na svoj jelovnik

Cvjetača

Drevno mediteransko povrće cvjetača potječe iz Italije, a prepuna je korisnih nutritijenata. Stručnjaci je često nazivaju 'čuvaricom srca' jer sadrži alfa-linolensku kiselinu (vrstu omega-3 masne kiseline) i folnu kiselinu (pripada vitaminima B skupine) koje smanjuju rizik od srčanožilnih bolesti. Dobar je izvor vitamina B skupine koji su važni za stvaranje energije kao i vitamina C: manje je poznato kako jedna šalica cvjetače sadrži gotovo jednaku količinu vitamina C kao i naranča srednje veličine.

Pri kupnji vodite računa da cvjetići budu bijeli i svježi te listovi zeleni i čvrsti, a nikad je nemojte predugo kuhati.

Brokula

Brokula je bogata vitaminima A i C, a sadrži čak i kalcij u istoj količini kao i pola kriške sira, no bez zasićenih masnoća. Vjeruje se da brokula pomaže odagnati brojne zdravstvene probleme, uključujući rak i bolesti srca. Znanstvenici iz Instituta za istraživanje hrane u Norwichu provodili su detaljne krvne pretrage na muškarcima i ženama prije i nakon što su jeli povrće. Jedenjem brokule bogate glukorafaninom dovelo je do poboljšanja u raznim kemijskim reakcijama unutar mitohondrija, a to može pomoći ljudima koji pate od raznih bolesti starenja. Ako je ne volite zapečenu ili kuhanu s drugim povrćem, složite toplu i kremastu juhu, taman da vas zasiti i ugrije u ovim hladnim mjesecima.