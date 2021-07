Kupovne im okusom ne mogu konkurirati: Kako kod kuće uzgojiti sočne rajčice?

Ima li boljeg okusa od sočne, fine i reske rajčice iz vlastitog vrta? Vjerojatno ne, a ako se želite odvažiti u vrtlarenju te u vrtu uzgojiti primjerke ovog omiljenog ljetno povrća, ovo su savjeti koji će vam sigurno dobro doći

Razlika između rajčice iz vlastitog vrta i rajčice kupljene u trgovini je nevjerojatna. Zalogaj salate napravljene od rajčice zasađene i uzgajane u vašem vrtu istinsko je senzoričko iskustvo te jedan od najvećih ljetnih užitaka. No, kako bi izbjegli greške te uživali u plodovima vrta, dobro će vam doći savjeti i poneki trik za sađenje rajčica.

Potražite datum zadnjeg mraza

Vrijeme sadnje rajčice uvelike ovisi o datumu zadnjeg mraza u vašem području, tvrde stručnjaci. Stoga, bacite u istraživanje. Kada pronađete datum zadnjem mraza u vašem području, a želite uzgojiti rajčice z sjemena, odbrojite pet tjedana unatrag te taj datum označite na kalendaru. Stručnjak za vrt, autor i radijski voditelj, Charlie Nardozzi za marthastewart.com, kaže da rajčici treba otprilike četiri do šest tjedana unutarnjeg rasta prije nego što bude spremna za transplantaciju u vrt. To će se dogoditi otprilike tjedan dana nakon zadnjeg mraza. Ako ste pak odlučili zasaditi već izraslu biljku, to je onda vrijeme kada ćete je staviti u vrt.