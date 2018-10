Kris Jenner najavila rat godinama: 'Menopauza je kučka'

Slavna mama Kardashian/Jenner klana, Kris Jenner bila je gošća panel rasprave Forces of Fashion na kojoj je otkrila korisne poslovne savjete, ali i otkrila ponešto o svojim kćerkama, a osvrnula se i na to koliko teško podnosi menopauzu

'Kada smo tek počeli snimati naš show 2006., sjećam se da sam dobila poziv svog partnera Ryana Seacresta koji mi je rekao da pogledam Twitter i pokažem Kim jer će ona znati što s njim. Rekla sam ok i ona nas je zaista uvela u svijet društvenih mreža. Mislim da je jedna od impresivnijih godina bila ona kada je Kim odlučila lansirati svoj prvi parfem koji se zvao Kim Kardashian i sjećam se da je objavila sliku bočice na Twitter i rekla mi je 'vidjet ću što žele kupovati, crnu ili ružičastu bočicu'. Samo tim jednim potezom primila je odličnu povratnu reakciju i to je bila zanimljiva stvar za nas. Mislim da je testirala zrak i naučila nas ostale svemu', objasnila je Kris.

'Ono što sam s godinama naučila je da je važno pronaći ravnotežu i znati za što je svako od moje djece sposobno. Mogla sam imati najbolje ideje na svijetu, ali sve bi to bilo uzalud da moja djeca nemaju odličnu radnu etiku i kreativnost. Na moj posao uveliek utječe to što su oni toliko angažirani svakodnevno. To je stvarno super i ima ogromnu ulogu', rekla je slavna mama Jenner.

'Ja ustajem jako rano svako jutro, oko 4 ili 5. Ne spavam puno pa nastojim što je moguće više posla obaviti tijekom ranog jutra. Sve isplaniram i uvjerim se da je sve kako treba što je planirano toga dana. Pijem puno kave koja me održava budnom. Isplaniram dan dok je Europa tek na nogama, obavim većinu poziva dok se New York razbuđuje, a dok se Los Angeles probudi ja sam već u pokretu', izjavila je Kriss Jenner.

'Imamo veliku odgovornost, a naš glas se daleko čuje. Tijekom godina sam se fokusirala na to da pomognem svojoj djeci da otkriju o čemu žele govoriti. Bilo da je to problem vode o kojem se bavi Kendall ili izgradnja društvenog centra kojim se bave Kylie i Kendall. Kylie se uključila u pomaganje djeci s rascjepom nepca, Kim se posvetila reformi zatvorenika, a Kourtney pomaže beskućnicima. Svaka od njih se usmjerila na ono prema čemu su zaista strastvene i uistinu sam ponosna na njih', tvrdi mama Jenner.

Lekcija broj 7: Prigrlite svoj osobni stil, bez obzira na godine

'Menopauza je kučka! Dozvolite mi da započnem s tim! Voljela bih pokrenuti neki posao u modi u skoroj budućnosti, zaista razmišljam o tome. Mislim da je važno da žene čuju da svu svoju inspiraciju crpim od majke koja ima 84 godine, Mary Jo je zaista divna. Nikad neće izaći iz kuće a da nije dotjerana od glave do pete. Naučila me da uvijek dajem najbolje od sebe i izgledam najbolje što mogu. Njezinoj generaciji je to bilo jako važno, u 50-ima su se svi odijevali poput Jackie O. i to je bilo hit. Želim to prenijeti na sve žene i podsjetiti ih da smo danas ovdje zato što je moda uzbudljiva, zabavna i način da se izrazimo, mislim da se zbog nje bolje osjećamo. Ako izgledate bolje i malo se uljepšate to zbilja pomaže. Dan mi je bolji kada se trudim izgledati dobro', rekla je Kris Jenner.