Krećete li ove godine prvi put na putovanje sa svojom bebom, obratite pozornost na ovih pet stvari

Vrijeme godišnjih odmora opasno nam se bliži. Većina Hrvata i Hrvatica zamijenit će užareni gradski asfalt morskom obalom. Mladim roditeljima, koji će se prvi put u svom životu ovog ljeta odvažiti na put s bebom, iznad glave vjerojatno visi milijun upitnika

Jasno, izvedivo je to i s bebom na prsima, ali je ipak mnogo teže. Iskusni roditelji kažu da je mnogo jednostavnije usredotočiti se na jedno mjesto. Lako se onda iz baze organizira kratki izlet u bližu ili dalju okolicu. Avanturističkom tipu putovanja, ako vam je upravo on draži, vratit ćete se ponovno za koju godinu, kad i vaše dijete malo naraste.

Pitanje prijevoznog sredstva

Ako ste se odlučili za daleko putovanje, onda ćete svoju bebu počastiti njezinim prvim avionskim letom. Dobra je vijest to da su putovanja s bebama mnogo jeftinija od putovanja sa starijom djecom jer većina avioprijevoznika još uvijek ne naplaćuje karte za njih. Loša je vijest da ćete, ako vaš let bude popunjen do zadnjeg mjesta, svoje dijete držati na rukama.