Kraljica ulične mode ne izlazi iz jeftinih tenisica, a ima i klasičan stajling s kojim je nemoguće pogriješiti

M.D. 30.06.2023 u 21:02

Lijepo vrijeme u New Yorku Katie Holmes iskoristila je za šetnju ulicama grada koji nikada ne spava, a društvo joj je pravila glumica Laura Linney. Često nazivana kraljicom street stylea Katie je i ovog puta posegnula za ležernim, a uvijek nosivim komadima. Traperice ravnog kroja spojila je s bijelom bluzom šireg i opuštenijeg kroja. No, zvijezda stajlinga i ovog puta su bile Adidas Samba tenisice. Model koji je brojne trendseterice i 'it' djevojke oscvojio univerzalnim dizajanom i pristupačnom cijenom zasjenio je sve druge opcije, od sandala, natikača i klompi. A nose se doslovce uz sve iz ormara i odlično upotpunjuju ležerne i chic stajlinge.