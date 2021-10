Kralj luksuznih brendova: Bio je na čelu Alexander McQueena i Versacea, a sad dolazi prodrmati Burberry i učiniti ga britanskim Guccijem ili Louis Vuittonom

U travnju sljedeće godine na mjesto izvršnog direktora luksuzne modne kompanije Burberry zasjest će 54-godišnji Jonathan Akeroyd. Na tom mjestu zamijenit će Marca Gobbettija, a koji je u lipnju najavio da će se povući krajem godine. Gobbetti odlazi predvoditi luksuznu modnu grupaciju Salvatore Ferragamo i povratkom u Italiju bit će bliže obitelji. Dolaskom na njegovo mjesto Akeroyd će se vratiti iz Italije, u kojoj je od 2016. godine bio šef milanskog Versacea, te doći u rodnu Britaniju, u kojoj je počeo graditi uspješnu karijeru u svijetu luksuznih modnih brendova

Izazov s kojim će se od 1. travnja sljedeće godine suočiti Akeroyd dovršenje je zaokreta luksuznog britanskog modnog brenda što ga je započeo Gobbetti, a koji odstupa s dužnosti krajem godine. Nakon njega, a do dolaska Akeroyda u travnju, izvršni odbor vodit će predsjednik tvrtke Gerry Murphy .

No Akeroyd ima bogato iskustvo u povećanju bogatstva dizajnerskih brendova.

Prvi Akeroydov izazov u Burberryju, prema mišljenju poslovnih analitičara, bit će rad na povećanju profitnih marži. 'Iako Gobbettijev zaokret počinje donositi plodove, to se dogodilo na štetu profitabilnosti', rekao je Chauvet, napominjući da su prognoze profitne marže Burberryja za 2022. znatno ispod njegovih najboljih rivala u klasi.

Tijekom mandata u Versaceu, usko surađujući s Donatellom Versace, Akeroyd je potaknuo promjenu u prodajnoj strategiji kuće kako bi bogato nasljeđe modnog brenda, kao i snažnu svijest o robnoj marki, iskoristio u kolekcijama. Tim je potezom pridonio povratku profitabilnosti kuće i njezinoj prodaji Capri Holdingsu 2018. godine za 2,1 milijardu dolara.

Versace je iz minusa doveo u plus

Akeroydov prvi veliki potez bilo je micanje Versacea iz službenog pariškog couture rasporeda, čime je izazvao potres uoči tjedna mode u proljeće 2017. Izvršni direktor kao razlog te odluke naveo je stres i relevantnost, ne budžet, a objasnio je da će umjesto modne revije brend održati niz 'velikih događaja za klijente' tijekom cijele godine i u gradovima diljem svijeta.

U jednom od rijetkih intervjua, jer se radije usredotočuje na djelovanje, a ne na riječi, Akeroyd nakon dvije godine provedene na čelnoj poziciji u Versaceu objašnjava kako su uspjeli vratiti kuću u plus.

'Kao tvrtka morali smo se fokusirati i pogurati u smislu maloprodaje i veleprodaje. Uz punu potporu Donatelle, zapravo se radilo o podizanju svega što smo radili u smislu komunikacije, ali očito počevši od proizvoda. Imamo veliko nasljeđe, ali mislim da nismo dovoljno govorili o velikoj priči i svemu što imamo s brendom, šiframa i oznakama. Bila je to velika prilika da se sve to osvježi, usredotočivši se na prvu liniju i podignuvši je, a zatim promijenivši percepciju ljudi o marki. To je bilo ključno', objasnio je u intervjuu Akeroyd.

Povratak u London - u kultni britanski brend

Nakon akvizicije Caprija, Akeroyd se usredotočio na pozicioniranje Versacea na tržištu, a sličnu je strategiju Gobbetti provodio u Burberryju. Izvršni odbor ukinuo je niže cijene difuznih linija kako bi se fokusirali na glavnu kolekciju brenda, a poput Burberryja, Versace je nedavno predstavio novi logo i posvetio se razvoju svojih modnih dodataka i kolekcija torbi. Pod njegovim vodstvom prihod robne marke porastao je 20 posto, dosegnuvši 890 milijuna dolara 2019. godine.