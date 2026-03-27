Kožne hlače za 50 plus dame? Slavna plavuša nosi ih s puno stila

Njezine kombinacija možete voljeti ili ne, no britanskoj zvijezdi Amandi Holden ne može se poreći kako u prilikom svakog pojavljivanja itekako zna privući pozornost

Amanda Holden, poznata radijska voditeljica i članica žirija Britain's Got Talent jedna je od onih dama koje uživaju u modnim igrama i to nimalo ne skrivaju.

Ova 55-godišnjakinja rado nosi sve ono što se mnoge njezine vršnjakinje nikad ne bi usudile. Crvena boja simbolizira strast, energiju, samopouzdanje i moć, privlačeći pažnju i evocirajući emocije poput ljubavi ili odvažnosti te je idealna za one koji žele dominirati prostorom, baš kao kako to Amanda Holden radi svojim zapaženim modnim odabirima.

Amanda Holden Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN



Zgodna Britanka pojavila se u Londonu u upečatljivoj all red kombinaciji koja je uključivala prozračnu crvenu košulji s kravatom, široke crvene kožne hlače i stilleticama na petu. Poseban detalj koji je ovom stajlingu dao dimenziju luksuza bila je predivna YSL Gaby bucket bag, torba kakvu bi svaka fashionistica rado imala u svojoj kolekciji. Look bez greške nadogradila je mladenačkom frizurom s razdjeljkom po sredini i blago uvijenim krajevima, nenametljivim make upom i sunčanim naočalima. Uvijek protiv stereotipa za 50+ dame Amanda uvijek hrabro krši stereotipe o odijevanju zrelih žena, birajući odvažne kombinacije koje laskaju njezinoj vitkoj figuri, noseći ih uz puno samopouzdanja.

