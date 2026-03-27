AMANDA HOLDEN

Kožne hlače za 50 plus dame? Slavna plavuša nosi ih s puno stila

E. K.

27.03.2026 u 19:15

Amanda Holden
Amanda Holden Izvor: Profimedia
Njezine kombinacija možete voljeti ili ne, no britanskoj zvijezdi Amandi Holden ne može se poreći kako u prilikom svakog pojavljivanja itekako zna privući pozornost

Amanda Holden, poznata radijska voditeljica i članica žirija Britain's Got Talent jedna je od onih dama koje uživaju u modnim igrama i to nimalo ne skrivaju.

vezane vijesti

Ova 55-godišnjakinja rado nosi sve ono što se mnoge njezine vršnjakinje nikad ne bi usudile.

Crvena boja simbolizira strast, energiju, samopouzdanje i moć, privlačeći pažnju i evocirajući emocije poput ljubavi ili odvažnosti te je idealna za one koji žele dominirati prostorom, baš kao kako to Amanda Holden radi svojim zapaženim modnim odabirima.

Amanda Holden
  • Amanda Holden
  • Amanda Holden
  • Amanda Holden
Amanda Holden Izvor: EPA

Zgodna Britanka pojavila se u Londonu u upečatljivoj all red kombinaciji koja je uključivala prozračnu crvenu košulji s kravatom, široke crvene kožne hlače i stilleticama na petu. Poseban detalj koji je ovom stajlingu dao dimenziju luksuza bila je predivna YSL Gaby bucket bag, torba kakvu bi svaka fashionistica rado imala u svojoj kolekciji.

Look bez greške nadogradila je mladenačkom frizurom s razdjeljkom po sredini i blago uvijenim krajevima, nenametljivim make upom i sunčanim naočalima.

Uvijek protiv stereotipa za 50+ dame

Amanda uvijek hrabro krši stereotipe o odijevanju zrelih žena, birajući odvažne kombinacije koje laskaju njezinoj vitkoj figuri, noseći ih uz puno samopouzdanja.

Izvor: Profimedia

Njezin pristup modi i korištenju odvažnih komada načinjenih od prozirnih tkanina, kožnih haljina i hlača pa do jarkih boja inspirira zaljubljenice u modu i dokazuje kako stil ne ovisi o nečijoj dobi, već naprotiv, samo se s godinama dodatno nadograđuje i usavršava.

Monokromatski outfiti baš poput ovog crvenog, stvaraju skladnu siluetu koja vizualno izdužuje figuru, a prilikom osmišljavanja lookova uvijek je dobro voditi računa i o teksturama baš poput Amande koja sjajno kombinira različite materijale poput kože ili transparentnih tkanina.

vezane vijesti

preporučujemo

modna inspiracija

modna inspiracija

Barrel traperice su apsolutni hit, ali malo kome dobro stoje: Evo kako ih nositi
BOLJA VREMENA

BOLJA VREMENA

Ovim horoskopskim znakovima nakon 27. ožujka sve napokon počinje dolaziti na svoje
IZGLEDA FANTASTIČNO

IZGLEDA FANTASTIČNO

'Najljepša': Modna kombinacija Jelene Rozge u Americi nikoga nije ostavila ravnodušnim

