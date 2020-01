Kosa vam se stalno masti? Možda je problem u ovome

Imate osjećaj da vam je kosa masnija što je češće perete? Vjerojatno ste u pravu. Često pranje kose neće vam pomoći u borbi s masnom kosom, već će samo pogoršati stanje, a to je samo jedna od sedam grešaka koje najčešće rade svi kojima masna kosa zadaje muke

Pažljivo birajte šampon i regenerator

Izbjegavajte u širokom luku šampone i regeneratore koji su namijenjeni pranju i njezi suhe ili oštećene kose kao i one koji obećavaju sjaj i zaglađenu kosu. Takvi šamponi vlasi će obložiti finim filmom koji je dobar za one koje muče problemi navedeni na bočici, ali definitivno nije za one koji muku muče s masnom kosom. Zbog tog nevidljivog filma kojim oblažu vlasi, masna kosa bit će još masnija, a pritom će izgledati beživotno.

Važno je i što jedete

Hrana koju unosite u organizam također utječe na stanje vaše kose pa je stoga preporučljivo smanjiti unos masne hrane i ulja te jesti više povrća i voća.