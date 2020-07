Kćer slavnog holivudskog para ponosno istaknula figuru u bikiniju

Ireland Baldwin, 24- godišnja manekenka i glumica, čiji su roditelji bivši holivudski par Alec Baldwin i Kim Basinger, osim na društvenim mrežama svoju zanosnu figuru podjednako voli istaknuti i tijekom dana provedenih na plaži

Lijepa Ireland neodoljivo podsjeća na svoju majku, Kim Basinger, koja se od Aleca Baldwina službeno razvela potkraj 2002. Bivši holivudski supružnici vodili su mukotrpnu sudsku bitku za skrbništvo nad Ireland koja je njihova jedina zajednička kćer.

Vrhunac njegova sukoba sa Kim i Ireland bio je trenutak u kojem je kćer nazvao 'primitivnim, nepromišljenim praščićem', a snimka razgovora dospjela je u javnost. Kako bi mogao posjećivati Ireland, Baldwin je morao završiti tečaj ovladavanja ljutnjom. No, to ga je još više naljutilo i nije mu puno pomoglo. Ipak, ispoštivao je dogovor, završio tečaj, a 2008. godine svoja iskustva opisao u knjizi 'A Promise to Ourselves: A Journey Through Fatherhood and Divorce'.