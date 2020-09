Kate Middleton u posljednje vrijeme ne mari za strogi kraljevski dress code, a ni njen posljednji stajling neće se svidjeti kraljici

Vojvotkinja Kate Middleton iskoristila je druženje s izviđačima na otvorenom za odabir nešto ležernijeg stajlinga koji se kosi sa strogim kraljevskim kodeksom odijevanja. Umjesto damske haljine, vojvotkinja je posegnula za skinny trapericama koje su naglasile njezinu vitku figuru, a umjesto štikli, odlučila se za planinarske gležnjače

Kraljevska pravila odijevanja su jasna, no lijepa vojvotkinja od Cambridgea u posljednje se vrijeme po pitanju odabira stajlinga poprilično opustila. Je li to tek slučajnost ili je i na nju utjecala neopterećenost izgledom uslijed pandemije koronavirusa, ne možemo znati, no sigurno je to da Kate već neko vrijeme odabire odjeću i obuću koju kraljica Elizabeta II ne odobrava.

Kraljičino mišljenje je da bi se sve članice kraljevske obitelji trebale držati kraljevske tradicije kada je odabir stajlinga u pitanju, a to podrazumijeva zatvorene haljine koje skrivaju ramena i koljena i elegantne salonke na petu, dok se neprimjerenim smatra preuska, dekoltirana i prekratka odjeća i tenisice i cipele na punu petu.