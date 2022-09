Kate Middleton nastavlja odavati počast kraljici: Princeza od Walesa nosila je naušnice Njezinog Veličanstva četvrti put ovog tjedna

Bez obzira radi li se o protokolu ili je situacija nešto ležernija, vojvotkinja bira samo manje, luksuzne komade nakita koji otkrivaju retro stil i eleganciju, a okupljanje u Buckinghamskoj palači na susretu s dužnosnicima Commonwealtha, još jednom je odala posebnu počast preminuloj kraljici Elizabeti

Princeza od Walesa nastavila je odavati počast pokojnoj baki svog supruga noseći za tu prigodu set kraljičinih bisernih i dijamantnih naušnica koje su prije pripadale kraljici. Bio je to četvrti put od kraljičine smrti da je Kate uočena sa kraljičinim bisernim naušnicama u obliku kapljice. Kraljičin nakit nosila je u brojnim prilikama tijekom godina, uključujući i neki dan u Buckinghamskoj palači prilikom dolaska kraljičinog lijesa.

Kate je u u Buckinghamskoj palači u subotu bila u potpuno crnoj odjeći, kao što je tradicija nakon kraljičine smrti 8. rujna i to će nastaviti činiti do kraja razdoblja žalosti 26. rujna. Za tu prigodu je odjenula Emilia Wickstead haljinu do gležnja. Imala je raspuštenu kosu, a svoj outfit je upotpunila Gianvito Rossi štiklama od brušene kože.